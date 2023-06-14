أعلنت جامعة الكويت أمس، أن عدد الطلبة المقيدين بها من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 1126 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2022-2023.



وقال الأمين العام بالإنابة المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت د.فايز الظفيري في تصريح لـ «كونا»، إن كلية التربية لها النصيب الأكبر منهم بواقع 340 طالبا وطالبة، تلتها كلية الآداب بـ 171 طالبا وطالبة، ثم كلية العلوم بـ 154 طالبا وطالبة، فيما توزع باقي الطلبة على الكليات الأخرى.



وأضاف الظفيري أنه تم قبول 264 طالبا وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الجامعي الحالي 2022-2023، مبينا أن عدد الخريجين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 142 خريجا وخريجة في 2021-2022.



وأشاد في هذا الصدد بالتنسيق المستمر بين جامعة الكويت والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية الذي يهدف إلى إزالة كل العقبات التي قد تواجههم.