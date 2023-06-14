عقد صباح أمس الثلاثاء الاجتماع السادس لفريق عمل التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في الدوحة بمشاركة الكويت.



وفي هذا الإطار، قال مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعضو اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون محمد بن رضا إن الاجتماع ناقش عددا من الملفات المتعلقة بالعمل الثقافي المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعددا من القرارات والمذكرات ومنها الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وتنسيق المواقف بينها، وخطة العمل الثقافي المشترك.



ترأس الاجتماع عبدالله الحارثي المدير العام للشؤون الثقافية في سلطنة عمان الشقيقة (دولة الرئاسة)، وحضر من الجانب الأردني رولا عواد الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، ود.سعد محمد الزغيبي مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ومريم الحمادي - مدير إدارة الثقافة في وزارة الثقافة بدولة قطر (دولة الاستضافة)، ومن الكويت كذلك محمد الخالدي - رئيس قسم العلاقات الثقافية العربية في المجلس الوطني.