بداح العنزي



أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي رقمي م ب/ ل م/66/8/99 المتخذ بتاريخ 1966/7/10 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطعة التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.



وقال العبدالجادر ان اللجنة حفظت رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدم من العضو السابق مشعل الحمضان بشأن عمل لائحة قرار بالباعة المتجولين.