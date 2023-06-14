عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن توفير الحماية لأعضاء لجان سير امتحانات الثانوية العامة. وقال السلطان في نشرة أصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: امتثالا لتوجيهات الوزير بشأن توفير الحماية لأعضاء لجان سير الامتحانات، برجاء التنبيه والتأكيد على كل رؤساء وأعضاء لجان سير الامتحانات بمراعاة تفعيل أحكام القرار الوزاري رقم 2018/21 بشأن مخالفة لائحة الامتحانات ولائحة النظام المدرسي في حالة وجود أي تعد على أحد من أعضاء هذه اللجان سواء بالقول أو بالفعل، وذلك بتطبيق الإجراءات والعقوبات المقررة في مثل تلك الحالات. هذا ويستأنف طلبة الثانوية العامة صباح اليوم الأربعاء اختبارات نهاية العام الدراسي بعد توقف يوم امس للراحة، حيث يؤدي طلبة الأدبي امتحان قضايا البيئة والتنمية المعاصرة، بينما سيكون اختبار الأحياء لطلبة العلمي. وحول تصحيح اختبار مادة التربية الإسلامية الذي قدم لطلبة القسمين العلمي والأدبي امس الأول، قال الموجه الفني لمادة التربية الإسلامية د.فريحان الشمري ان عملية تصحيح مادة التربية الإسلامية سارت على أكمل وجه، مشيرا إلى أن انطباع الطلاب في لجان الامتحانات كان مريحا جدا، ولم يرد اللجنة الفنية أي ملاحظة بما يتعلق بالامتحان، وأيضا كان في متناول الطلاب وراعى الفروق الفردية بين الطلبة، كما جاء وفق معايير التوجيه الفني للتربية الإسلامية وضمن المنهج الدراسي. وعن سير لجان التصحيح، أكد الشمري أنها بدأت بتصحيح أوراق الامتحان التي تمت بطريقة منظمة وانسيابية، مبينا ان النتائج الأولية مطمئنة. وأشار الشمري إلى ان عدد لجان التصحيح في الكنترول الأدبي بلغ 58 لجنة، 34 لجنة للرجال و24 لجنة للنساء، كما تضافرت جهود المعلمين والمعلمات ورؤساء الأقسام والموجهين لمتابعة عملية تصحيح الامتحان، متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلبة فيما تبقى لهم من امتحانات.