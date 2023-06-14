استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه د.عائشة محمد الفودري بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في جائزة أفضل أطروحة دكتوراه بالعلوم الإدارية في الوطن العربي من جامعة الشارقة، مشيدا بهذا الإنجاز العلمي وبالطاقات الشبابية المبدعة في مختلف المجالات والذين يسعون دائما لرفع علم الكويت محليا ودوليا، مؤكدا في الوقت ذاته على اهتمام القيادة السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حيث يوصون دائما بالطاقات الشبابية المبدعة التي تسعى دائما في حصد المراكز الأولى والمتقدمة في شتى المجالات والذين هم محل افتخار وتقدير الجميع.



كما استقبل الشيخ فيصل الحمود الإعلامي عبدالله السبيعي، مشيدا بدور الإعلام والإعلاميين الكويتيين البناء الإيجابي في زيادة الوعي لدى المجتمع، مثمنا لهم الجهد والعطاء الكبيرين بجهودهم الفعالة في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي وإبراز وجه الكويت المشرق والتي من أهمها نشر الإنجازات المحلية والدولية التي يحققها أبناء الكويت في مختلف المجالات، مؤكدا أن للإعلام مكانة كبيرة في حياتنا اليومية والتي أصبحت بكل وسائلها المختلفة تشغل جزءا كبيرا في مجتمعنا، وعليه يجب تحري الدقة ونقل الأخبار الصحيحة من مصادرها الموثوق بها.



وأشاد الشيخ فيصل الحمود بالإعلام والإعلاميين الكويتيين من الجنسين، واصفا إياهم بالإعلاميين أصحاب الفكر والعلم والبناء الذين يسعون لبناء وطنهم الكويت ونشر ثقافة الوعي وحب الوطن والحياد مع الجميع، متمنين لهم مواصلة العطاء بالأيادي البيضاء والقلب النقي نحو تحقيق ما يصبون إليه نحو بناء مستقبل أفضل.