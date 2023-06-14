نظّمت شركة الكويت للتأمين حملة للتبرع بالدم تحت شعار «دمك حياة لغيرك» بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم في بنك الدم المركزي الكائن بمنطقة الجابرية، بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة وعملائها، حيث إن «الكويت للتأمين» تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن من خلال الأعمال التطوعية التي تجسد التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.



وقالت مديرة التواصل في شركة الكويت للتأمين فجر الصايغ: تأتي هذه الحملة انطلاقا من إيمان الشركة بأهمية التبرع بالدم الذي يعد عملا إنسانيا نبيلا لأنه يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى ومصابي الحوادث الذين هم في أمس الحاجة للدم، كما تهدف لغرس ثقافة التبرع التطوعي من خلال نشر الوعي وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم، وحرص عدد كبير من موظفي الشركة على المشاركة في العمل التطوعي خاصة الموجه لخدمة فئة المرضى والمصابين الذين هم يعانون من نقص الدم، وتأكيدا على أن التبرع بالدم واجب وطني.



وأضافت الصايغ: فخورون بالتعاون المستمر مع بنك الدم الكويتي لإطلاق هذه الحملة التي تهدف لتشجيع الجميع على التبرع بالدم بانتظام، وبالتالي سيسهم كل فرد بتوفير مخزون من الدم، وهي الرسالة التي نسعى لنشرها وتعزيزها في المجتمع.



وتوجهت بجزيل الشكر للأطقم الطبية في بنك الدم المركزي، ولجميع القائمين على الحملة وللموظفين، على مشاركتهم الفعالة في توفير الدعم اللازم لها.