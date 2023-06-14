الشطي: مشاركتنا تنسجم مع إستراتيجيتنا بالاستثمار في مجتمعنا وزيادة توطين الوظائف



في إطار حرصه على دعم الطلاب حديثي التخرج في أولى خطوات حياتهم المهنية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، شارك بنك الكويت الوطني في اليوم الوظيفي الذي أقيم في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة.



واستهدف اليوم الوظيفي الكويتيين حملة تخصصات البنوك والمحاسبة بالإضافة إلى العلوم الإدارية ونظم المعلومات والتمويل والتسويق وكذلك علوم الكمبيوتر والآداب والإعلام والعلاقات العامة والاتصال المرئي.



وشهد جناح الوطني إقبالا كبيرا من المشاركين، وقام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على كل الاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، حيث تم تعيين عدد من المتقدمين لوظائف مختلفة في البنك منها مركز الاتصال.



وتأتي مشاركة الوطني لتبرهن على حرصه الدائم على دعم الشباب الكويتي وسعيه لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي.



ويهدف البنك من خلال رعاية المعارض الوظيفية للشباب، إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.



وبهذه المناسبة، قال المسؤول في إدارة استقطاب المواهب في بنك الكويت الوطني جراح الشطي: نحرص دائما على المشاركة والتواجد في مختلف المعارض الوظيفية السنوية التي تنظمها العديد من الجهات والمؤسسات، لانسجام ذلك مع إستراتيجيتنا في الاستثمار بمجتمعنا والتي تستهدف زيادة معدل توطين الوظائف.



وأضاف الشطي: استراتيجية الوطني في التوظيف تسعى دائما إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على بلوغ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، مشيرا إلى أن «الوطني» يعد من أفضل مؤسسات القطاع الخاص التي تضمن تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصا متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، إضافة إلى امتلاكه بيئة عمل قوية وفريدة من نوعها تضاهي المؤسسات العالمية.



وأكد أن الوطني لا يقدم مجرد فرص وظيفية في إحدى أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة فقط، وإنما يوفر مسارا ومستقبلا وظيفيا واعدا بما يتميز به البنك من موارد وبرامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية وتسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.



ويقوم «الوطني» سنويا برعاية العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لإطلاعهم على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، وهو ما يؤكد حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، كما أنه لا يدخر جهدا في دعم كل المعارض الوظيفية التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.