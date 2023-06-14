دشنت الكاتبة القطرية نجاة علي مساء أول من أمس إصدارها الجديد «من أنا؟» باللغتين العربية والإنجليزية في الصالون الثقافي بمعرض الدوحة للكتاب والذي انطلقت فعالياته من ١٢ حتى ٢١ يونيو الجاري.



وتحاول الكاتبة من خلال إصدارها «من أنا؟» معرفة مفهوم الذات في إطار الفلسفة القديمة والحديثة وتنمية وتطوير الموهبة، كما يشرح الكتاب الذي يقع في ٢٨١ صفحة من الحجم المتوسط، مراحل تطور مفهوم الذات وتقديرها، وكيفيتها والتصالح معها ومسامحتها وشفاؤها لتكون قاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وأيضا يسلط الضوء على مفاهيم ودلالات الإبداع والتخطيط للمستقبل والنجاح وخطواته في الحياة لأصحاب الإرادة الفولاذية واستثمار الوقت، وتضمن الكتاب عناوين مرتبطة بالذات كالظلم والحقد والحسد والضغوط والغرور والهدنة والمكافأة والتسامح والسعادة.



وفي مقدمة الكتاب، قالت الكاتبة نجاة علي: إن الله خلق كل إنسان بقدرات مختلفة، وأودع فيه خصالا تتلاءم مع ذاته وميزه عن بقية الخلائق وفضله عليها، وأمده بقوة ذاتية كامنة في النفس، فهناك من يكتشف هذه القدرات وتلك القوة الذاتية فيحسن استخدامها وينطلق في الحياة بكل ثقة وتفاؤل ونجاح.



وأضافت: هناك من يعرف هذه القدرات لكنه لا يحسن استخدامها وتوظيفها فيهيم على وجهه من دون وجهة ويظل يبحث عن ذاته حتى نهاية حياته، وهناك من تخفى عليه قدراته الذاتية ويستسلم لتحديات الحياة وعواقبها، مع أن تلك القدرات تجعله يعيش حياة ناجحة.



وبينت أن معرفة الذات تمثل نقطة انطلاق لاكتشاف هذه القدرات وتلك القوى الخفية، مشيرة إلى الإنسان يجهل القدرات الكثيرة التي يمتلكها حتى ولو كان يسير في حياته بالطريق الصحيح، فمعرفة الذات من التحديات الصعبة التي يواجهها الإنسان، وبدونها لا يستطيع التطور وتحقيق الأهداف والإنجازات.



وذكرت أن معرفة الذات مصطلح يستخدم في علم النفس وعلم الفلسفة لوصف المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه، وهي عملية عقلية وفكرية يقوم بها الشخص دائما في محاولة للتطور والتقدم، وتتم بطريقة غير ملموسة أحيانا وبالتدريج وبشكل تسلسلي، مبينة أن معرفة الذات تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي المستوى البيولوجي الذي يعني معرفة الذات من خلال معرفة القدرات الجسمانية والفسيولوجية، والمستوى الاجتماعي الذي يدل على معرفة القدرة على الدراسة وإتقان المهارات الاجتماعية، مثل التواصل والتفاعل مع الآخرين، بما في ذلك التعلم وإتقان معايير السلوك في المجتمع والمستوى الشخصي.



كما يتناول الإصدار معرفة الذات التي تتمثل في القدرة على اتخاذ القرارات المختلفة وتنسيق السلوك العام بهدف تنظيم أمور الحياة المتداخلة.