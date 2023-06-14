في إطار تعزيز التواصل بين البنك التجاري الكويتي وجمهور العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريفهم بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها، تواجد البنك من خلال جناح له في شركة زين للاتصالات على مدى 3 أيام، حيث قام الفريق بعرض الخدمات والمنتجات وآخر العروض التي يقدمها البنك لموظفي الشركة.



وقام فريق من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بتعريف موظفي شركة زين بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة والعرض الخاص بتمويل السيارات وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة، أيضا قام الموظفون بشرح حملة البنك الجديدة الخاصة بالبطاقات الائتمانية لشهور الصيف حتى آخر أغسطس 2023، بالإضافة إلى العديد من الحسابات وأيضا البطاقة مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة.



وتأتي هذه الزيارة لتعريف موظفي شركة زين للاتصالات بالخدمات التي يوفرها البنك التجاري وحرصه الدائم على التواجد مع العملاء من خلال مثل هذه الزيارات.



ويحرص «التجاري» دائما على توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات بالتعاون مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، هذا، ويمكن للعملاء الاطلاع على جميع المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحته على الإنترنت ومن خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile App.