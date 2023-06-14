أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن فوز مدير دائرة التدريب الكابتن علي المري، برئاسة المجلس التوجيهي للتدريب والتطوير في الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي عقد بتاريخ 22 مايو 2023 بمدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية، حيث فاز المري (ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية).



وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق في الشركة خالد البستان: يسر «الكويتية» أن تعلن عن فوز الزميل الكابتن علي المري بمنصب رئيس المجلس التوجيهي للتدريب والتطوير الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، ممثلا عن (الكويتية) في الاتحاد، حيث إن الزميل علي المري من الكوادر الوطنية التي تتميز بالكفاءة المهنية المشهود لها ولديه خبرة واسعة في قطاع التدريب والنقل الجوي بشكل عام، والذي يقوم بدور كبير كممثل عن الخطوط الجوية الكويتية في الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين آليات الأمن والسلامة للركاب والطائرات والعاملين في هذا المجال.



من جانبه، قال مدير دائرة التدريب الكابتن علي المري: أثمن ثقة القائمين على الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO من خلال انتخابات الاجتماع الذي أقيم في مدينة الغردقة وتمثيلنا للخطوط الجوية الكويتية في الاتحاد عبر هذا المنصب، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للثقة التي أولانا إياها مجلس إدارة الشركة في تمثيل الطائر الأزرق والسعي نحو تطوير قطاع التدريب بشكل عام فيما يخص النقل الجوي.