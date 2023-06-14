طارق عرابي



انطلقت يوم الأحد الماضي فعاليات معرض الكويت للسيارات الصينية (دراجون جير 2023) بنسخته الجديدة، والذي يقام خلال الفترة من11 حتى 18 يونيو الجاري في مجمع 360 كويت وبحضور دونغوي هوو ممثلا عن السفارة الصينية لدى البلاد، وبحضور ممثلي وكالات السيارات الصينية المشاركة في الحدث، بالإضافة إلى رعاية البنك الاهلي الكويتي.



ويكتسب معرض دراجون جير 2023 للسيارات في الكويت بنسخته الثانية أهمية كبيرة في سوق السيارات في الكويت، حيث إن عهد صناعات السيارات العالمية قد تغير كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية بدخول صادرات السيارات الصينية فترة النمو السريع، وقد تجاوزت حصة سوق السيارات الصينية في الكويت مثيلاتها من الأسواق الأخرى لتصبح من العلامات التجارية الرئيسية في الكويت، وحققت السيارات الصينية أداء مميزا من حيث التكنولوجيا والثبات والأمان، بمواصفات جعلت منها وجهة أساسية للعملاء، وحازت سمعة طيبة في السوق الكويتي.



كما يشهد معرض دراجون جير 2023 مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محليا لعرض كل طرازات السيارات الجديدة لعام 2023، حيث شارك في المعرض كل من شركة شانجان، وبودستور، وأوتوماك.



وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة برايد ميديا نسيب أبوصعب أن معرض دراجون جير 2023 يضم إصدارات وكالات السيارات الصينية الجديدة للزوار بحيث يضم المعرض سيارات من أفخم الموديلات العالمية لأكثر العلامات التجارية شهرة في الصين تحت سقف واحد وفي مكان واحد حيث باستطاعة الزائر الاطلاع على أحدث ما توصل إليه هذا القطاع في الصين.



وسيشهد معرض دراجون جير 2023 كشف الغطاء عن مجموعة من أحدث موديلات السيارات الصينية والتي سيتم عرضها للمرة الأولى في الكويت حصريا في فعالياته.



بهذه المناسبة، أعرب فريق عمل شركة برايد ميديا «الشركة المنظمة للمعرض» عن سعادتهم بإنجاز هذا المعرض، شاكرين حضور ممثل السفارة الصينية لدى البلاد، ودعم السفارة الصينية لمعرض دراجون جير 2023 لإنجاح هذه الفعالية.



وفي الختام توجه أبوصعب بالشكر إلى إدارة مجمع ٣٦٠ الكويت على دعمهم وجهودهم لإنجاح المعرض.