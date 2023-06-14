أعلن بنك وربة عن طرح خدمة مصرفية جديدة لعملائه من الشركات لتسهيل عمليات التحصيل والمدفوعات، وذلك في إطار سعيه المتواصل نحو تقديم مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المميزة والتوسع في خدمة قاعدة عملائه المتنامية، بشكل أفضل عبر التنوع في المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.



وقال رئيس المجموعة المصرفية للشركات فيصل النصار في بنك وربة إن تقديم الحلول والخدمات الجديدة الخاصة للعملاء من الشركات والتي تشكل قيمة مضافة تلبي متطلبات ومصلحة العميل، حيث طرح البنك مؤخرا خدمة روابط دفع الفواتير، والتي تتيح للشركات إرسال روابط دفع الفواتير لعملائهم من خلال الخدمة المصرفية للشركات عبر الإنترنت وتطبيق المصرفية للشركات لتمكينهم من الدفع عبر الرابط المرسل بكل سهولة، مما يؤدي إلى تسهيل مهام الشركات وتوفير خدمة تلاقي استحسان عملائهم.



وتتضمن الخدمة الجديدة خاصية تذكير العملاء الذين لم يقوموا بإتمام عملية السداد، وتمت إضافة إمكانية إلغاء الرابط المرسل، كما توفر الخدمة تقارير تعكس المبالغ المحصلة وغير المحصلة.



وأضاف ان «وربة» دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية للشركات تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا بحيث تكون راحة العميل هي الأولوية.



وذكر النصار أن رسالة البنك تتمثل في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء وتعزيز مكانته السوقية عبر جميع نشاطاته، لاسيما الخدمات المالية الرئيسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.