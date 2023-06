العالم يحتاج إلى 10 مليارات دولار سنوياً لتحقيق أهداف التغذية العالمية بحلول 2030



استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس، وفدا من مؤسسة «Power of Nutrition» البريطانية برئاسة وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط ومستشار المؤسسة أليستر بيرت، والوفد المرافق، حيث ترأس اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة السيدة وفاء القطامي، وحضر اللقاء من الهيئة العامة للغذاء والتغذية كل من دلال النيباري، وأسماء العجمي.



وفي هذا السياق، رحبت القطامي بالضيوف، حيث أبدت اهتمام الغرفة بالاطلاع على جهود المؤسسة في مجال الأمن الغذائي وسوء التغذية، والتعرف على رؤى المؤسسة حول مساعدة الدول التي تعاني من الفقر وقلة الموارد، خصوصا أن هناك عدة جهات لديها اهتمام كبير بهذا الشأن.



وأكدت القطامي أن القطاع الخاص الكويتي له جهود حثيثة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم المساعدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



من جانبه، تقدم أليستر بيرت بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة للحديث عن دور مؤسسة Power of Nutrition، موضحا أنها مؤسسة خيرية عالمية تتخذ من العاصمة لندن مقرا لها، وتعنى بمكافحة سوء التغذية في أفريقيا وآسيا وذلك من خلال عمل الشراكات لتمويل برامجها لمعالجة الأسباب الكامنة لسوء التغذية، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها العديد من المشاريع في عدة دول، منها إثيوبيا وبنغلاديش والهند، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية منها اليونيسف والبنك الدولي.



بدورها، أوضحت شيلي بيغوت - مدير الشراكات في المؤسسة أن سوء التغذية هو السبب الكامن وراء 45% من وفيات الأطفال في أفريقيا وآسيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى 10 مليارات دولار سنويا لتحقيق أهداف التغذية العالمية بحلول عام 2030.



وأكدت أن مؤسسة Power of Nutrition استثمرت في 16 بلدا حتى الآن بالتعاون مع شركاء ذوي خبرة وحكومات وطنية لتطوير برامج التغذية، مؤكدة أن تلك الجهود تتواءم مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والذي يهدف إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية لتحقيق التقدم في مجال التنمية المستدامة.