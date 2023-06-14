لماذا يجب غسل الأرز جيداً؟



يعد الأرز غذاء أساسيا لمليارات البشر في آسيا وأفريقيا. كما أنه مكون متعدد الاستخدامات للعديد من الأطباق الشهيرة من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من جاذبيته العالمية، فإن السؤال المطروح على الطاهي في كل مطبخ، هو ما إذا كان يجب عليك غسل الأرز قبل الطهي.



يدعي الخبراء في الطهي أن الأرز المغسول مسبقا يقلل من كمية النشا المتأتية من حبوب الأرز. ويمكنك أن ترى هذا في مائه المعكر، والذي أظهرت الدراسات أنه النشا الحر (الأميلوز) على سطح حبة الأرز التي تنتجها عملية الطحن. وفي دوائر الطهي، ينصح بالغسيل لبعض الأطباق عند الرغبة في طبخة أرز ذي حبوب منفصلة. ومع ذلك، بالنسبة للأطباق الأخرى مثل الريزوتو والبايلا وبودينغ الأرز (حيث تحتاج إلى تأثير اللزوجة والدسم)، ينبغي تجنب الغسيل.



لذا، فإن نوع الأرز - لا غسله - هو الأمر البالغ الأهمية بالنسبة لالتصاق الحبات. وفي هذه الدراسة، كان الأرز الدبق هو الأكثر لزوجة، بينما كان الأرز المتوسط الحبة وأرز الياسمين أقل لزوجة. (الصلابة تمثل القوام المرتبط بالعض والمضغ). وثبت أن عملية الغسيل تشطف ما يصل إلى 20% من البلاستيك من الأرز غير المطبوخ.



ومن المعروف أيضا أن الأرز يحتوي على مستويات عالية نسبيا من الزرنيخ، بسبب امتصاص المحصول لمزيد من الزرنيخ أثناء نموه. وثبت أن غسل الأرز يزيل نحو 90% من الزرنيخ الذي يمكن الوصول إليه بيولوجيا، ولكنه يشطف أيضا كمية كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لصحتنا، بما في ذلك النحاس والحديد والزنك والفاناديوم.



ولكن هل يمكن لغسل الأرز أن يمنع البكتيريا؟ باختصار، لا. لن يؤثر غسل الأرز على المحتوى البكتيري للأرز المطبوخ، لأن درجات حرارة الطهي المرتفعة تقتل جميع البكتيريا الموجودة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مدة تخزين الأرز المطبوخ أو الأرز المغسول في درجة حرارة الغرفة. كما أن طهي الأرز لا يقتل الجراثيم البكتيرية من عداد مسببات الأمراض المعروفة باسم Bacillus cereus.



وإذا تم حفظ الأرز الرطب أو الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، فقد يؤدي ذلك إلى تنشيط الجراثيم البكتيرية فتبدأ في النمو. ثم تنتج هذه البكتيريا سموما لا يمكن إبطال مفعولها بالطهي أو إعادة التسخين، وهذه السموم يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي الشديدة. لذلك، تأكد من تجنب الاحتفاظ بالأرز المغسول أو المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.



المصدر: «ساينس ألرت»