«أغاني المسلسلات»، عرض جماهيري شائق قدم أجمل موسيقى وأغنيات المسلسلات التلفزيونية الكويتية والعربية بشكل حي، مصحوب بمحتوى بصري إبداعي على مدى ساعتين من الزمان في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، قامت من خلاله فرقة موسيقية كبيرة مكونة من 50 عازفا ومؤديا بتقديم هذا العمل الذي لم يقتصر على زمن أو مكان محدد، بدءا من موسيقى مسلسل «الأقدار» الذي تم تقديمه عام 1978، وصولا إلى أغنية مسلسل «خان الذهب» الذي تم عرضه العام الحالي.



وعن هذا العمل عبر فيصل خاجة، مدير شركة «سين» المنتجة للعمل، عن تقديره وامتنانه لكل من ساهم في أن يخرج العمل بهذا الشكل المبهج، والذي جاء ثمرة جهد جماعي كبير زاده الشغف والعطاء، وكان العمل به فرصة لجميع العاملين من فنانين ومصممين ومعدين لكي يمتزج عملهم بمتعة معاودة مشاهدة تلك الأعمال الجميلة، وهو ما ساعد المطربين على اتقان الأداء التعبيري المرتبط بكل شخصية على حدة، والذي انعكس بدوره على إمتاع الجماهير الذين امتلأت بهم مقاعد المسرح في كل العروض التي تم تقديمها أواخر مايو الماضي.



كما عبر خاجة عن تقديره الكبير لجهود المايسترو د.خالد نوري وكل العازفين والمغنين لما بذلوه من جهد وإخلاص في التدريبات ليكون العمل متقنا، ووجه الشكر للباحث النشط عبدالله المخيال على مساهمته في إعداد المادة البصرية، وقال: الشكر الأكبر للجمهور الذي كان العنصر الأجمل بحضوره وتفاعله ومشاركته، خاصة في أغنية «إلى أبي وأمي مع التحية» ذات المعاني الأخلاقية الرفيعة.



كما أعلن في هذا الصدد عن تمديد العروض بإقامة 4 عروض إضافية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يومي الجمعة 30 الجاري والسبت 1 يوليو المقبل لتلبية الطلب الجماهيري الكبير على هذا العرض، مع إعلانه عن وجود عروض نهارية (تقام في الرابعة عصرا) بحيث تلبي رغبة شرائح واسعة من الجماهير، وبحيث تكون خيارا لقضاء وقت ممتع برفقة العائلة أو الأصدقاء أثناء إجازة العيد، كاشفا عن وجود اهتمام خليجي باستضافة هذا العمل في أكثر من مدينة خليجية وهو ما سيتم الإعلان عنه في حينه.



وتوجه فيصل بالشكر والعرفان لرعاة هذا العمل، وهم بنك الكويت الوطني وشركة زين للاتصالات الرائدين في قطاعي البنوك والاتصالات على ما قدموه ويقدمونه من دعم ورعاية لأنشطة شركة «سين» الساعية لتقديم متعة رفيعة المستوى تليق بذائقة الجمهور في الكويت.