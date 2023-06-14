يعقوب العوضي



كشف اتحاد كرة اليد عن مواعيد البطولات المحلية للموسم المقبل وذلك خلال اجتماعه مع المديرين الفنيين في الأندية مساء أول من أمس بمقر الاتحاد في الدعية، حيث يبدأ موسم فئة الرجال في البطولة التنشيطية 5 أكتوبر المقبل والمشاركة فيها ستكون اختيارية، ويفتح باب تسجيل اللاعبين في الفترة الأولى في الأول من أغسطس المقبل ويستمر حتى 14 سبتمبر، فيما تبدأ فترة التسجيل الثانية في الثاني من يناير المقبل وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.



وأوضح الاتحاد آلية تسجيل المحترفين حيث كشف عن أحقية كل ناد بتسجيل محترفين اثنين ولا يحق تبديل أحدهما إلا بداعي الإصابة المشروطة بتقرير مقدم من النادي عبر وزارة الصحة، كما أن اللاعب المستبدل لا يمكنه العودة للعب مع ناد آخر في الموسم نفسه والتبديل يكون لمحترف واحد فقط.



وتقام بطولة كأس السوبر بنفس نظامها في الموسم الماضي وبمشاركة الكويت، والقادسية، وكاظمة وبرقان حيث سيلتقي القادسية مع برقان والكويت مع كاظمة وذلك في 3 فبراير المقبل، بينما تبدأ منافسات الدوري بقسميه الأولى والممتاز في 7 فبراير المقبل، ويقام الدوري في بدايته من دور تمهيدي بعشرة فرق ومن 9 جولات تنقسم بعدها إلى مجموعتين الأولى تضم 6 فرق وتتنافس على لقب الدوري من قسمين ذهابا وإيابا فيما تتنافس الفرق الأربعة المتبقية على البقاء فيه.



فيما سيكون دوري الدرجة الأولى مكونا من 4 أقسام أيضا يتأهل فيه البطل إلى الدوري الممتاز بينما يلعب الوصيف مباراة التأهل أو البقاء مع صاحب المركز التاسع من الدوري الممتاز في مباراة فاصلة في 5 يونيو المقبل.



وستقام بطولة كأس الاتحاد بنفس نظامها في الموسم الماضي من 4 مجموعات يتأهل الأول والثاني إلى دور الثمانية وتبدأ في 8 يونيو المقبل وتنتهي في 28 من الشهر نفسه.



وتلعب بطولة الدوري للمراحل السنية بنفس طريقة الموسم الماضي بنظام الدور التمهيدي ثم الفضي وبعدها الذهبي.



من جانب آخر، يفتتح فريق سيدات القرين مشواره في البطولة الآسيوية السادسة لكرة اليد للأندية الأبطال والمقامة في كازخستان أمام كوريا في الرابعة مساء اليوم.



وقد تعاقدت إدارة النادي مع 4 محترفات لتدعيم صفوف الفريق هن جوفانا وحارسة المرمى جيلينا من مونتنيغرو، وميليكا وإيفانا من صربيا.