مبارك الخالدي



حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزا معنويا كبيرا على منتخب زامبيا 3-0 في مباراة ودية أقيمت على ستاد القاهرة مساء أول من امس، في إطار معسكر الأزرق الذي يستعد لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027.



وجاءت المباراة ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، وسجل أهداف الأزرق شبيب الخالدي «هدفين» وخالد إبراهيم، وقدم منتخبنا مستوى طيبا أمام منتخب قوي بدنيا حيث ظهر الانسجام بين اللاعبين، كما قدم اللاعبون الجدد محمد دحام وعبدالله عمار مستوى متميزا.



ويحسب للجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو اجراء التبديلات المناسبة والتي اطمأن من خلالها على فاعلية المراكز في الظروف المختلفة.



وعقب المباراة أشاد المدرب المساعد في الجهاز الفني للأزرق أحمد عبدالكريم بالمباراة والنتيجة، وقال: نحمد الله على النتيجة العريضة، وقد قدمنا في الشوط الأول مستوى عاليا، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف لو تمت ترجمة الفرص السانحة، كما نجحنا في المحافظة على تفوقنا في الشوط الثاني بتبديلات مدروسة، والنتيجة بشكل عام دفعة معنوية للاعبينا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



من جانبه، قال اللاعب حسن حمدان، ان الفوز مهم جدا لتحسين تصنيف المنتخب والنتيجة التي تحققت كانت أمام منتخب افريقي قوي، وقد استفدنا من المباراة فنيا وبدنيا وطبقنا خطط المدرب المطلوبة.



بدوره، قال اللاعب محمد دحام:، إنها المباراة الدولية الأولى لي، والحمد لله كانت النتيجة إيجابية وهي ثمرة للتدريبات الجادة التي طبقناها منذ انطلاق المعسكر، والقادم أجمل بإذن الله.



ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراة ودية أخرى قبل السفر إلى الهند 18 الجاري للمشاركة في دورة جنوب آسيا.