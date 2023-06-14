هادي العنزي



تعاقد الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي السالمية مع لاعب الوسط السنغالي أوسينو سيزار قادما من الشباب، ليعزز صفوف «السماوي» في الموسم المقبل.



وجاء انضمام سيزار إلى السالمية ضمن مجموعة تعاقدات محلية وخارجية أبرمها الجهاز الإداري للكرة شملت التعاقد مع الحارس سعود الجناعي، ومعاذ الظفيري، وفهد صباح، ومعاذ الأصيمع، ويوسف العنيزان، وعثمان الدوسري، بالإضافة إلى تجديد عقد المدافع البرازيلي أليكس ليما للموسم المقبل.



ويتوقع أن يباشر الفريق الأول بالسالمية تدريباته بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان منتصف يوليو المقبل، وذلك تحضيرا للموسم الكروي 2023-2024، على أن تشمل التحضيرات معسكرا تدريبيا يتوقع أن يكون في صربيا لمدة ثلاثة أسابيع، يشمل اقامة عدة مباريات ودية هناك.