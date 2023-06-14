وصل إلى برلين وفد الأولمبياد الخاص الكويتي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 26 الجاري، حيث كان على رأس مستقبلي الوفد سفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر وأركان السفارة والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي الذين حرصوا على الصعود للطائرة الخاصة التي أقلت الوفد وتيسير كل إجراءات خروجهم.



ويمثل الكويت في الدورة وفد يضم 60 من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية يشاركون في 10 ألعاب فردية وجماعية هي: ألعاب القوى والفروسية والسباحة والدراجات الهوائية وكرة السلة والبولينغ ورفع الأثقال والجودو والبوتشي والريشة الطائرة.



وكان في وداع الوفد بالكويت رئيس مجلس إدارة نادى الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية الممثل الرسمي للأولمبياد الخاص جاسم النوري الذي شكر القيادة السياسية والقوات الجوية وقاعدة عبدالله المبارك الجوية على تخصيص طائرة خاصة لنقل الوفد إلى برلين، مؤكدا ثقته في أبناء الكويت برفع اسم الكويت عاليا في المحفل العالمي الذي يقام بمشاركة 7 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 170 دولة يتنافسون في 26 لعبة.



وأضاف أن النادي وفر كل الإمكانيات لتهيئة أبنائنا فنيا وبدنيا ونفسيا لتقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، مشيدا بالروح العالية والإصرار والحماس للاعبينا في مواصلة مسيرة الإنجاز التي سطرها أبناء الكويت في النسخة السابقة التي أقيمت في ابوظبي.



من جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي جاهزية لاعبينا للمشاركة في الدورة وتحقيق الإنجاز، مشيرة إلى أن الكويت ستشارك بـ 27 لاعبا وشركائهم من غير ذوي الإعاقة ترجمة لرسالة الأولمبياد الخاص المتعلقة بالدمج الرياضي والاجتماعي.



وأضافت أن الأولمبياد الخاص الكويتي استعد مبكرا للمشاركة في الدورة، حيث تم اختيار اللاعبين المشاركين في جميع الألعاب من خلال البطولات المحلية التي نظمها الأولمبياد الخاص في العديد من الألعاب، بالإضافة إلى مسابقات وبطولات الأندية والمؤسسات والجمعيات والمدارس المعنية بذوي الإعاقة الذهنية، وتم برنامج تدريبي طموح خاص لكل لعبة استعدادا للمشاركة تضمن التدريب اليومي والتهيئة الصحية والنفسية للاعبين، وكذلك إقامة معسكر داخلي لجميع اللاعبين المشاركين تخلله معسكر تدريبي خارجي لفريق الفروسية بالقاهرة لمدة 10 أيام، كما قام الأولمبياد الخاص بإجراء الفحص الطبي الشامل على اللاعبين المختارين وتأكيد جاهزيتهم البدنية والصحية للتدريب وخوض منافسات الدورة.