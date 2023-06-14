محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الشركات العاملة بالبلاد تتوقع انتعاشا كبيرا في أعمالها خلال المرحلة المقبلة.



وأضافت ان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة أصدرت بصيص أمل للشركات باتخاذ قرارات سياسية رئيسية للمساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد.



وأشارت إلى ان الكويت شهدت انكماشا كبيرا في قيمة سوق مشاريع النفط والغاز على مدى السنوات الأخيرة، وبين مطلع عام 2020 وبداية مايو من هذا العام، انخفضت القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار فقط. ويعتقد العديد من المعنيين في صناعة النفط والغاز أن كسر الجمود ضروري لوضع حد للانكماش الذي اتسم به قطاع النفط والغاز في البلاد.



تجدر الإشارة إلى ان الكويت استفادت اقتصاديا من ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الأخيرة - مما ساعد اقتصادها على التعافي من وباء كورونا - مع تعزيز الموازين المالية والخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي.