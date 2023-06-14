محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن المقاولين يتوقعون تمديد الأجل النهائي مرة واحدة على الأقل لتقديم عروض المناقصات الخاصة بمشروع إعادة الغطاء النباتي في الكويت، وتقدر قيمة العقود الإجمالية ب 675 مليون دولار.



وأشارت المجلة إلى ان المشروع تم طرحه مؤخرا كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



وحيث ان الموعد النهائي الرسمي القائم حاليا لتقديم العطاءات هو 18 يونيو، فمن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت خلال الأيام المقبلة، عن موعد انتهاء جديد. وقال أحد المصادر: «من المتوقع التمديد استجابة لاستفسارات المقاولين التي يجب مناقشتها والموافقة عليها ونشرها، وقد تم بالفعل تمديد الموعد النهائي مرة واحدة من تاريخ الإغلاق السابق في 16 أبريل، ومن المتوقع أن يتم تقسيم المشروع إلى أربع حزم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 675 مليون دولار».



وتوقعت المجلة أن ترسى عقود إعادة الغطاء النباتي الأربعة التي قدمتها شركة نفط الكويت المملوكة للدولة على أربعة مقاولين منفصلين وتشمل مجموعة واسعة من أنشطة العمل، وفقا للوثائق الداخلية التي حصلت عليها مجلة ميد في مارس.



وقالت المجلة ان الشركات الفائزة بالعقود ستستخدم التربة التي تخضع للمعالجة حاليا لتخليصها من التلوث النفطي في سياق مشاريع المعالجة الجارية، على ان يصار الى توزيعها في مناطق متعددة ومن ثم زراعتها بالنباتات المحلية.



تجدر الإشارة الى انه قد تمت الموافقة على زراعة نحو عشرة أنواع مختلفة من الأعشاب والشجيرات في المشروع، بالإضافة إلى نوعين آخرين مختلفين من الأشجار.