أغلقت أسهم شركة «آبل» لأول مرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ أكثر من عام، وارتفعت الأسهم 1.6% لتنهي جلسة الاثنين الماضي عند 183.79 دولارا.



ويعد هذا أول مرة تغلق فيها الأسهم عند مستوى قياسي جديد منذ يناير 2022، على الرغم من أنها سجلت رقما قياسيا خلال يوم إطلاق نضارة الواقع المختلط «Vision Pro» الأسبوع الماضي.



وبإضافة مكاسب أمس، فإن سهم آبل قد ارتفع بنسبة 41% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب بنسبة 35% لمؤشر ناسداك 100.



وغالبا ما كان السهم مفضلا للمستثمرين بغض النظر عن ظروف السوق، حيث كان ينظر إليه على أنه ملاذ آمن وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي في وقت سابق من هذا العام، مع اقتناع المستثمرين بقوة ميزانيتها العمومية، وعائد رأس المال، وتدفقات الإيرادات الدائمة كإيجابيات، في حين فاقت نتائج آبل الأخيرة التوقعات وخففت المخاوف بشأن آفاق نموها.



بالإضافة إلى ذلك، كان المستثمرون متفائلين بشأن خطط الشركة لتوسيع وتنشيط سلسلة البيع بالتجزئة.



وتعد «آبل» هي صاحبة الوزن النسبي الأكبر في مؤشر «S&P 500»، إذ تمثل 7.5% من المؤشر، وبات السهم على مسافة قريبة من تحقيق تقييم تاريخي قدره 3 تريليونات دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 2.89 تريليون دولار.