أكد مسؤول سوداني امس أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» «في ظل الظروف الراهنة»، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.



وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن «البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة».



ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي.



وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحافيين إن «كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حل دائم للأزمة»، وفق بيان أصدرته الرئاسة.



كما ذكرت مسودة بيان حول اجتماع «إيغاد» نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب «لقاء وجها لوجه بين (البرهان ودقلو)... في إحدى عواصم المنطقة».



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، امس، أن وفد السودان المشارك في قمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (الايغاد)، اعترض على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة، نظرا لعدم مناقشتها والاتفاق عليها.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - إن «الوفد طالب سكرتارية (الايغاد) بحذفها»، موضحة أن هذه الفقرات تتعلق بتغيير رئاسة لجنة (الايغاد)، حيث طالب الوفد بالإبقاء على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في رئاسة اللجنة، كما طالب بحذف أي إشارة تخرج موضوع وساطة (الايغاد) من البيت الإفريقي.



ميدانيا، تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم امس بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وسط تحذيرات من وضع إنساني «كارثي» في ولايتي وسط دارفور وجنوب كردفان.



وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بمنطقتي بحري (شمال شرقي العاصمة) وجنوبي الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.



كما أفادوا بسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، والتحليق المكثف للطيران العسكري في سماء المدينة.



وطبقا للشهود، فإن الطيران العسكري استهدف تجمعات قوات الدعم السريع المتركزة في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.