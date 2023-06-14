بيروت - أحمد منصور



اعتبر اللقاء النيابي المستقل «أن الاصطفاف الحالي، الذي يصور على أنه «إجماع شيعي» مقابل «إجماع مسيحي»، ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين، ويؤدي إلى تعميق الانقسام بين اللبنانيين، وزيادة التوترات، في الوقت الذي نحتاج فيه الى الالتفاف حول عملية إنقاذ البلد والسير في إنجاز الإصلاحات الضرورية، وهذا يستدعي التسريع في انتخاب رئيس الجمهورية.



ورفض اللقاء، الذي يضم عددا من النواب المستقلين ونواب تكتل الاعتدال، الذي عقد اجتماعا، في مكتب النائب عماد الحوت، في بيروت، وشارك فيه النواب: نبيل بدر، أحمد الخير، محمد سليمان، عبدالعزيز الصمد، وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد رستم، عبدالرحمن البزري وجميل عبود، صفة المترددين أو الرماديين، التي يحاول أن يسوقها البعض للضغط على خيارات النواب الحرة والتي تعبر عن قناعاتهم، فنحن لدينا رؤية واضحة نمتلك الجرأة للتعبير عنها بوضوح.



وأكد أن الأولوية اليوم هي لتسريع انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة للبدء في عملية الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ المواطنين من أزمة اقتصادية سببها سياسات اقتصادية خاطئة، وبالتالي تقديم هذه المصلحة العامة على سياسة الاصطفافات وتسجيل النقاط.



وذكر اللقاء أن انتخاب رئيس للجمهورية يستدعي نصابا للجلسة لا يقل عن 86 نائبا، مما يضع الكتل النيابية المختلفة أمام مسؤوليتهم في عدم التهويل المتبادل بالتعطيل والبقاء في قاعة المجلس في جلسات متتالية لإنجاز الاستحقاق، كما يوجب على مختلف الفرقاء الاقتناع بعدم قدرة أي فريق على فرض مرشح تحد أو طرف دون موافقة أغلب الكتل النيابية تأمينا لنصاب الجلسة.



ويقول النائب عماد الحوت عضو اللقاء: «نحن بحاجة إلى 86 نائبا حتى ننجز الاستحقاق، ولا أي من الاصطفافين (الممانع والمعارض) قادر على تحقيق هذا الرقم، وهذا الوضع غير منتج لرئيس وواقع البلد لا يحتمل التأجيل، لذلك قلنا منذ البداية سنصوت بشعار وليس بورقة بيضاء في الدورة الأولى، وإذا بقينا للدورة الثانية، فسنصوت باسم واضح تسهيلا للوصول إلى الرئاسة».