القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، امس على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولي - بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.



كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2023، بشأن الموافقة على منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25 يوليو 2022، بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو.



وتستهدف تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.



كما تهدف المنحة إلى المساعدة في التطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والاجتماعية للبنك ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة وأيضا اختيار استشاري مؤهل للقيام بالإشراف على البناء بموجب مدة عقد وشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة.



كما تشمل المنحة تقديم الاستشارة الفنية لإعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهدف العام من المهمة في دعم إعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة الجديد، ويتضمن ذلك قدرة تشغيل لمدة 12 شهرا لضمان التنفيذ الفعال واعتماد برنامج تخطيط موارد المؤسسة الجديد عبر وحدات تشغيل الشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو.