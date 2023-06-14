أصيب 22 جنديا أميركيا بجروح متفاوتة جراء حادث مروحية في سورية، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، من دون أن تذكر ملابساته.



وأوردت «سنتكوم» في بيان لها ان الحادث وقع في 11 يونيو وأن المروحية تعرضت للحادث في شمال شرق سورية، ما أدى إلى إصابة 22 جنديا أميركيا بدرجات متفاوتة.



وتم نقل عشرة من المصابين خارج منطقة عمليات القيادة المركزية لتلقي الرعاية في مرافق صحية متقدمة، وفق البيان.



وقالت «سنتكوم» إن «سبب الحادث مازال قيد التحقيق، رغم عدم الإبلاغ عن نيران معادية».



وكانت مديرة الشؤون العامة للقوات الجوية الأميركية (AFCENT) تيريزا سوليفان، اتهمت في تصريحات لموقع «عنب بلدي» القوات الجوية الروسية الموجودة في سورية بتنفيذ مناورات «غير آمنة وغير مهنية».



ومن النادر الإعلان عن حوادث مماثلة في سورية، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة واشنطن، في مناطق نفوذ قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية في شمال شرق سورية وشرقها.



كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوبا الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.



وتعرضت قواعد أميركية لاستهداف متكرر خلال العام الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم داعش خلف بعضها فيما توجه أصابع الاتهام في بعضها الآخر إلى مجموعات مسلحة موالية لطهران.



وأصيب 25 عسكريا أميركيا في ضربات وضربات مضادة في سورية في مارس الماضي، أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.