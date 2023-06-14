بيروت - أحمد عز الدين



حذرت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري من محاولات البعض تحويل الملف الدستوري الديموقراطي البرلماني إلى محطة للتخندق خلف محاور الانقسام المذهبي والطائفي البغيض من خلال إحياء مصطلحات العزل لهذا المكون أو التخوين لمكون آخر.



وقالت الكتلة في بيان تلاه النائب أيوب حميد إن الاجتماع خصص لتحديد موقف نواب الكتلة الذي سيتخذ خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء فضلا عن عدد من القضايا الراهنة، وفيه ترفض الكتلة بشدة محاولات البعض تحويل هذا الملف الدستوري الى متراس لاستحضار مصطلحات العزل والتخوين، والكتلة تحذر من مخاطر محاولات البعض اليائسة لتحويل هذا الملف الدستوري والديموقراطي والبرلماني الى محطة للتخندق خلف محاور الانقسام المذهبي والطائفي البغيض.



وجددت الكتلة مطالبتها حكومة تصريف الأعمال وكذلك النواب بضرورة التعاون لإنجاز التشريعات الضرورية لجهة فتح الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين المخصصات والحوافز المالية لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمتعاقدين، إذ لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحويل لقمة عيش هذه الشريحة من اللبنانيين التي على عاتقها تقع مسؤولية حفظ الأمن وديمومة عمل الإدارة العامة إلى رهينة او ضحية لتصفية الحسابات السياسية او لفرض وقائع ضاغطة على هذا الطرف السياسي او ذاك.



ونوهت الكتلة بالوقفة البطولية والشجاعة التي يسطرها الصامدون من أبناء قرى العرقوب والقرى الحدودية دفاعا عن تراب وطنهم وارضهم المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.