تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في الهند وباكستان مع اقتراب الإعصار «بيبارجوي» مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة، على ما أعلنت السلطات أمس.



يتقدم الإعصار «بيبارجوي» ويعني «كارثة» باللغة البنغالية في بحر العرب ومن المفترض أن يصل الخميس إلى اليابسة بين جنوب باكستان وغرب الهند، وفقا لخدمات الأرصاد الجوية. ذكرت سلطات البلدين أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في إقليم السند الباكستاني وأكثر من 20 ألف شخص في ولاية غوجارات الهندية.



على سواحل ولاية غوجارات، طلب من الصيادين عدم دخول البحر حيث من المرجح أن يتجاوز ارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار قرب الميناء. وقام خفر السواحل الهندي بإجلاء 50 من أفراد طاقم سفينة تنقيب عن النفط كانت تواجه العاصفة.



وأشارت سلطات ولاية غوجارات إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مع اقتراب الإعصار أودت بحياة ثلاثة أشخاص، طفلان قضيا بانهيار جدار وامرأة بسقوط شجرة، وأن حوالي 1.6 مليون شخص معرضون للخطر.



وفي باكستان، قال المسؤول في منطقة بادين آغا شاهناوة لوكالة فرانس برس إنه تم إجلاء ما بين 22 ألفا و23 ألفا من سكان القرى الساحلية إلى المناطق الداخلية. تم إيواء عشرات الآلاف من الأشخاص في ملاجئ مؤقتة أقيمت في مدارس المنطقة.