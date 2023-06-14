محمد الجلاهمة



استطاع نحو 75 إطفائيا من 5 مراكز وعقب ما يزيد على ٥ ساعات من العمل الشاق السيطرة على حريق شب في مخازن بمنطقة الخويسات بها أخشاب ومواد خطرة وزيوت واسطوانات غاز وبطاريات ومواد بترولية وكيميائية سريعة الاشتعال.



وذكرت قوة الإطفاء ان تخزين كميات كبيرة من المواد المتنوعة في الموقع جعل رجال الإطفاء يواجهون صعوبة بعملية المكافحة، مشيرة إلى انه تمت الاستعانة ببعض صهاريج مياه شركة نفط الكويت (KOC) القريبة من موقع الحريق في عملية المكافحة.



هذا، وفتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه فيما لم يسفر الحريق عن إصابات باستثناء بعض حالات الإجهاد الحراري للإطفائيين وتأثيره على البيئة من خلال سحب دخانية كثيفة.



وأكد مصدر مطلع ان حريق أمس الأول سيضع مخازن المنطقة تحت مجهر قوة الإطفاء العام بحيث سينظم قطاع الوقاية جولات للمنطقة لحصر المخالفات وتنظيم أكثر للمخازن بحيث لا تتكرر الحادثة.