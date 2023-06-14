سيكون المراهق الأميركي كيران كوازي، البالغ من العمر 14 عاما، أصغر خريج على الإطلاق في تاريخ جامعة «سانتا كلارا»، وذلك قبل أن يباشر عمله الجديد مهندسا للبرمجيات في شركة «سبيس إكس» التي أسسها ويرأس مجلس إدارتها الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك. وبحسب تقرير صحيفة «الغارديان» البريطانية نقله موقع «الحرة»، فإن قصة كوازي قد طبقت الآفاق بعد أن أفادت تقارير إعلامية في كاليفورنيا عن استعداده للتخرج في الجامعة في 17 يونيو. وسيحصل الفتى العبقري على شهادة جامعية في علوم الحاسوب والهندسة، في حين أشار موقع «Oldest.org» المتخصص في الثقافة والتاريخ إلى أن كوازي دخل قائمة أصغر 10 خريجي الجامعات على الإطلاق، وعمره يطابق الحاصلين على المراكز من ستة إلى تسعة في تلك القائمة.