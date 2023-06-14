منصور السلطان



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن رجال الأمن يواصلون الليل بالنهار لحماية المجتمع من آفة المخدرات ومواجهة تجار السموم وكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها. تصريحات النائب الأول جاءت على خلفية تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط 9 متهمين وبحوزتهم نحو 6.5 كيلو غرامات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و2400 حبة مخدرة.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.