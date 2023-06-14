

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم «بلاطة» في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.



وذكرت الوزارة، في بيان صحافي مقتضب، أن «الشاب الشهيد يدعي فارس عبدالمنعم محمد حشاش (19 عاما) وتم نقله إلى مستشفى «رفيديا» الحكومي مصابا بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية، وقد قضي متأثرا بإصابته».



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، وحاصرت أحد المنازل فيه، مما ترتب عليه اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.



من جهة أخرى، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من الخطر الوشيك للإجلاء الإجباري الذي تقوم به إسرائيل من البلدة القديمة في القدس المحتلة، ودعت إلى إنهاء هذه الممارسة، مذكرة بأنها لا تتماشى مع القانون الدولي.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» إن المنسقة الأممية زارت مؤخرا شخصين مسنين قد يواجهان عما قريب إجلاء إجباريا من المنزل الذي عاشا فيه منذ عام 1954.



ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن 970 فلسطينيا على الأقل، منهم 424 طفلا، في القدس الشرقية يواجهون خطر الإجلاء الإجباري بسبب قضايا مقدمة أمام المحاكم الإسرائيلية.



إلى ذلك، دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ان «الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في مايو المنصرم دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين».



وأكد المنظمة في بيان أن «إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال».



واعتبرت ان «شن هجمات غير متناسبة عمدا يعد جريمة حرب».



وأضافت المنظمة غير الحكومية ان القصف الجوي الإسرائيلي في 9 مايو «استهدف بقنابل دقيقة التوجيه 3 من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت 10 مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين».



وبينت «أمنستي» أن هذه القنابل أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطول المدنيين».