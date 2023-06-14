أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تدشين نادي مواهب الصيفي التابع لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عامر الرطام والذي يخدم 7 آلاف إلى 10 آلاف طالب وطالبة من المسجلين في القطاع.



وقال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية إبراهيم العتيبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بهو الوزارة في منطقة الرقعي أمس: نشكر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عامر الرطام ووكيل الوزارة د. بدر المطيري على دعمهما المستمر لنا في تطوير القطاع، معلنا عن افتتاح النادي الصيفي لقطاع شؤون القرآن الكريم والذي أطلق عليه «نادي مواهب الصيفي» والذي يخدم طلبة وطالبات المراكز في القطاع من خلال المراقبات الثلاث في كل محافظة.



وأضاف ان هذا النادي يعنى بالطلبة والطالبات المسجلين في مراقبة شؤون القرآن الكريم وشؤون الدراسات الاسلامية ومراكز السراج المنير، مبينا أن النادي سينطلق من خلال 60 مركزا موزعة على المحافظات الست وسيخدم شريحة تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف طالب وطالبة من المسجلين في القطاع. والنوادي الصيفية مثل الرئة التي يتنفس منها شباب الوطن ولتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية.



وأكد العتيبي أن هذا النادي أنشئ بصورة تنافس الأندية في الوزارات الأخرى وفي جمعيات النفع العام وغيرها وقد تم العمل عليه من خلال عدة لجان متخصصة للخروج بنموذج متميز للنادي الصيفي لشغل وقت فراغ ابنائنا وبناتنا.



وتابع: هذا النادي أطلق عليه نادي مواهب الصيفي حيث وحدنا هوية النادي والانشطة والقيم التي ستطرح من خلاله، وذلك بدلا من الأندية الصيفية المحدودة التي تقيمها بعض المراكز خلال الفترة الصيفية.



ولفت العتيبي إلى أن الوزير عامر الرطام مهتم جدا بهذا النادي وهذه الفعاليات التي تخدم شريحة الشباب وتعزز قيم الوطنية والأخلاق.