عبدالكريم العبدالله



دعا رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الدولي الرابع عشر لتكنولوجيا الرحم الاصطناعي د.أحمد الشطي عموم الأطباء والمهتمين من داخل الكويت وخارجها، وفي وزارات الصحة والقطاع الخاص والأكاديمي الى حضور او متابعة فعاليات المؤتمر «افتراضيا»، والاستفادة من 18 نقطة تعليم طبي مستمر، فضلا عن الاستفادة على المستوى الشخصي والمهني من خبرات اكثر من 50 استشاريا من 15 دولة. وأكد د.الشطي أن المؤتمر يعتبر مبادرة وزيادة وإضافة نوعية تسجل باسم الكويت من خلال المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، حيث تحاكي تحديات ومستجدات الممارسات الطبية في إطار طب فقهي في العالم الاسلامي.



وذكر أن المؤتمر سيجتمع فيه خبراء من دول عدة لمناقشة تقنية «الرحم الاصطناعي» المستحدثة ضمن اطار المبادئ الاسلامية، مشيرا الى أنه على مدى أيام المؤتمر سيتم عرض البحوث الحالية والتطبيقات المحتملة والآثار الاخلاقية، ومدى التوافق مع الفقه الإسلامي ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم استخدامه. وبين أن المؤتمر يتضمن 6 محاور مهمة، بحيث سيتم عقد جلسة علمية على كل محور منها، فضلا عن اقامة ورشة عمل مهارات المشورة والتواصل الفعال (الرحم الاصطناعي.. دراسة حالة).



وأوضح أن المؤتمر تنظمه المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية برئاسة د.محمد الجارالله، وتحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وسيقام في الساعة 9 صباحا من اليوم الاربعاء في مقر المنظمة بمنطقة الصباح الطبية، مشيرا الى أن المؤتمر يستهدف الرحم الاصطناعي من منظور اسلامي وإرساء الحقائق والضمانات الصحية والاعتبارات الأخلاقية والشرعية والضوابط القانونية مع مجموعة متنوعة من المشاركين. وأكد على إصدار الوثيقة الأولى من نوعها في العالم، والتي تضع الضوابط الشرعية والقانونية والاخلاقية لتنظيم استخدام الرحم الاصطناعي بطريقة تعظم منافعه وتدرأ مفاسده، وذلك في ختام المؤتمر.



وبين أن الرحم الاصطناعي هو نظام حيوي تكنولوجي متقدم مصمم لتقليد ومحاكاة الظروف الفسيولوجية ووظائف الرحم البيولوجية، مشيرا الى أن الهدف الأساسي لهذه التكنولوجيا هو تسهيل تكوين الجنين داخل الرحم الاصطناعي بالكامل بدءا من تلقيح البويضة حتى الولادة.