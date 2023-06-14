احتفل مان سيتي بثلاثيته التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم) أمس الأول في شوارع مانشستر رغم تساقطات مطرية لم تحرم آلاف الجماهير من تحية اللاعبين والجهاز الفني خلال جولتهم عبر حافلة مكشوفة.



وتوج «السيتي» بلقب الدوري في 20 مايو الماضي، وظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو الجاري، قبل أن يضيف لقبه التاريخي الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا السبت بالفوز على إنتر ميلان (1-0) في المباراة النهائية في اسطنبول، معادلا إنجاز جاره يونايتد عام 1999.



وعاد لاعبو «السيتي» إلى إنجلترا صباح الأحد بالطائرة، واستقل أغلبهم على الفور طائرة أخرى لقضاء ليلة إضافية من الاحتفال في إيبيسا الإسبانية.



على الرغم من قلة النوم لمدة 48 ساعة وتأجيل بدء الاحتفالات لمدة 30 دقيقة بسبب هطول أمطار غزيرة، لم يكن المدرب الإسباني بيب غوارديولا ولاعبيه ليفوتوا هذا اللقاء مع جماهيرهم.



وقالت المشجعة ساره موريس البالغة من العمر 27 عاما: «إنه مثل حلم لم أتخيله أبدا»، حلم أصبح ممكنا بفضل مئات ومئات الملايين من اليورو التي ضخها الملاك الإماراتيون للنادي منذ وصولهم في عام 2008.



لكن بإحرازه 5 ألقاب في الدوري في المواسم الـ 6 الماضية تحت قيادة غوارديولا، وضع «السيتي» قبضة من حديد على كرة القدم الإنجليزية.