الدوحة- فريد عبدالباقي



يختتم منتخب قطر الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم، استعدادا لخوض وديته الثانية أمام منتخب جامايكا غدا، على هامش معسكر العنابي المقامة حاليا في العاصمة النمساوية فيينا، استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل.



وكان العنابي خسر وديته الأولى أمام منتخب كرواتيا للمحليين بنتيجة 0-1، في أول ظهور للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى مهمة تدريب العنابي خلفا للإسباني فيليكس سانشيز منتصف فبراير الماضي.



ومن المقرر أن يختتم العنابي سلسلة ودياته بمواجهة نيوزيلندا 19 الجاري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم 20 للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.



وحرص رئيس الاتحاد القطري جاسم بن راشد البوعينين، على زيارة المقر المخصص لإقامة منتخب قطر بالنمسا.



وألقى رئيس الاتحاد كلمة للاعبين والجهازين الفني والإداري على هامش زيارته حثهم خلالها على ضرورة العمل الجاد والتركيز في الفترة المقبلة، تحضيرا للاستحقاقات المهمة التي تنتظر المنتخب القطري وأهمها التصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة 2024.



الأولمبي يودع تولون



هذا، وودع منتخب قطر الأولمبي منافسات بطولة تولون الدولية، بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام منتخب حوض البحر الأبيض المتوسط بهدف نظيف، في ختام مباريات المجموعة الثانية، والتي جرت بمدينة أوباغن الفرنسية، مستضيفة البطولة حتى يوم 18 يونيو الجاري بمشاركة 12 منتخبا.



وبهذه النتيجة تراجع العنابي إلى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، فيما تصدرت أستراليا الترتيب برصيد 7 نقاط، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، وجاءت المكسيك في الوصافة برصيد 6 نقاط، ثم منتخب حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يضم لاعبين من عدة دول في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط.



ويستعد العنابي الأولمبي لخوض غمار منافسات النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بالدوحة مطلع العام المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



إعلان قائمة العنابي الصغير



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الآسيوي تشكيلة المنتخبات الـ 16 المشاركة في النسخة الـ 19 لكأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2023 في تايلند.



وتلعب قطر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأفغانستان.



وتنطلق البطولة الخميس المقبل فيما تقام المباراة النهائية على ستاد باثوم ثاني في بانكوك يوم 2 يوليو المقبل.



ويواصل المنتخب القطري تحضيراته في معسكره الإعدادي بتايلاند تأهبا لخوض مواجهته الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية 16 الجاري على ستاد باثوم ثاني، على أن يواجه نظيره الإيراني يوم 19 من الشهر نفسه على ستاد راجامانغالا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب أفغانستان يوم 22 يونيو على الملعب نفسه.



ويتأهل إلى النهائيات القارية منتخبات قطر واليابان وماليزيا والسعودية واليمن وإيران وأستراليا وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، التي تصدرت مجموعاتها في التصفيات، إلى جانب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في التصفيات وهي: كوريا الجنوبية والصين وأفغانستان والهند وتايلاند ولاوس.



يشار إلى أن المنتخبات الأربعة التي تحتل الصدارة ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2023.