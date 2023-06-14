أحرز دنفر ناغتس لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) بفوزه على ضيفه ميامي هيت 94-89 فحسم سلسلة الدور النهائي 4-1.



وتعملق كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش مسجلا 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسما في الدوري.



في المقابل، تجمد رصيد هيت عند 3 ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.



قال مدرب ناغتس مايك مالون للجماهير المنتشية: «لدي أخبار للجميع، لن نكتفي بلقب واحد، نريد المزيد».



وتوج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، والمشارك 5 مرات في مباراة «كل النجوم»، بعد 8 مواسم من انطلاق مشاركته في دوري كرة السلة الأميركي (NBA).



بعد يومين من إحراز مواطنه نوفاك ديوكوفيتش لقب رولان غاروس في التنس، رافعا رصيده إلى 23 لقبا كبيرا قياسيا، اختير يوكيتش أفضل لاعب في نهائي 2023.



كان حاضرا في ليلة أخفق زملاؤه بالتسديد، بيد أن لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من 5 دقائق في الربع الأخير.



وقال يوكيتش: «كان مجهودا رائعا من الفريق، كانت مباراة بشعة، لم ننجح بالتسديد، لكن في النهائية توصلنا إلى اللعب دفاعيا وقد سجلنا تسعين نقطة، لهذا السبب فزنا، أنا سعيد لفوزنا في المباراة».