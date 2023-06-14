مريم بندق



استنادا إلى الأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمرا أميريا يقضي بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل بقصر بيان صباح أمس على التوالي، سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سمو ولي العهد رئيس حكومة تصريف العاجل من الأمور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في إطار إتمام المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد استقبل أول من أمس رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.