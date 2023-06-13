ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذاً لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بضرورة استكمال منظومة الربط الأمني وتبادل المعلومات وتكامل الإجراءات بين دول مجلس التعاون الخليج العربي، قام وفد فريق ربط المخالفات المرورية بدولة الكويت بزيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة تم من خلالها إنجاز وتدشين الربط الثنائي بين الدولتين الشقيقتين بما يسمح بتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً داخل الدولتين.

‏وتوضح الإدارة أن هذا الربط مع دولة قطر الشقيقة جاء بعد إنجاز الربط الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير من عام 2023، ويأتي هذا العمل في إطار استكمال خطوات التكامل الأمني والمروري بين دولة الكويت والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليج العربي.