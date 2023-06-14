يحيى حميدان

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات تحدياً صعباً عندما يلتقي مع الجزائر عند الساعة السابعة من مساء اليوم (الاربعاء) ضمن الدور نصف النهائي من كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالسعودية.

ويلتقي في المباراة الاخرى من "المربع الذهبي" حامل اللقب المغرب مع ليبيا في الساعة ال 4:30 عصر اليوم ايضاً.

وجاء وصول "الأزرق" للدور نصف النهائي عقب تجاوزه مصر 6-2 امس (الثلاثاء).

وسجل أهداف منتخبنا كل من بدر المنصور (هدفان)، وعمر الشطي وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف العباسي وسليمان العمران.

وحصل الطويل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب مستواه المميز أمام مصر.

وفي بقية نتائج الدور ربع النهائي، تغلب ليبيا على لبنان 5-2، والمغرب على المستضيف السعودية بذات النتيجة، والجزائر على العراق 2-0، ليبقى "الأزرق" الممثل الوحيد الباقي في البطولة من منتخبات عرب آسيا.