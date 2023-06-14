أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فشل أي مرشح في الحصول على ثلثي الاصوات.

وعقد المجلس النيابي جلسته الثانية عشرة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا من أصل مجموع النواب وعددهم 128 نائبا، حيث أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حضور كامل النواب للجلسة من دون أي غياب.



وعقب فرز الاصوات في الجولة الاولى لاختيار رئيس الجمهورية، جاءت النتيجة على النحو التالي:



حصل مرشح المعارضة الوزير الأسبق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور على (59) صوتا، بينما حصل مرشح الثنائي الشيعي «حزب الله-أمل» الوزير الأسبق سليمان فرنجية على (51) صوتا، مقابل (6) أصوات لزياد بارود، و(8) ل«لبنان الجديد»، وجوزاف عون على صوت واحد، وورقة واحدة بيضاء، وأخرى ملغاة.



وساد الصخب بعض الوقت عقب اعلان نتائج الفرز، حيث كان عدد الاوراق المفرزة (127) ما يعني أن هناك ورقة مفقودة لأن الحضور كان كاملا بـ (128) نائبا، وطالب بعض النواب بإعادة التصويت فيما دعا آخرون إلى إعادة فرز الأصوات.



ونتيجة خروج نواب حركة أمل وحزب الله، أعلن رئيس المجلس نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان النصاب لعقد جولة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية.



وقبل جلسة اليوم لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة سابقة خصصت لهذا الشأن، كانت أولاها في 29 سبتمبر 2022، وآخرها في 19 يناير الماضي.