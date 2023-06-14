بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى طرحت الفنانة صباح الأشقر أغنيتها الجديدة «لمسة جمال»، كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وهي تجربتها الغنائية الأولى، حيث لاقت الأغنية تفاعلا جماهيريا واسعا منذ اللحظات الأولى لإطلاقها.

وضمن حفل كبير تزامن مع عيد ميلاد د.صباح الأشقر وبحضور نخبة في الفنانين والإعلامين والمؤثرين تم عرض «لمسة جمال» للمرة الأولى وسط تفاعل الحضور وتشجيعهم، حيث ركزت كلمات الأغنية على تقديم محتوى إيجابي متعلق بعالم الجمال وتحفيز الإيجابية والاهتمام بالذات، خاصة أنه مجال تخصصها كخبيرة تغذية يصب في نفس المحتوى.



وإلى جانب أطلاق أغنية «لمسة جمال»، شارك الفنان اللبناني أيمن زبيب ونجم «أرب ايدل» حازم الشريف في إحياء الحفل وقدما مجموعة من الأغاني المتنوعة التي أطربت الجميع، إلى جانب حضور مجموعة من الفنانين منهم: محمد خير الجراح وسوزان نجم الدين ورويدة المحروقي وطلال مرديني وغيرهم من نجوم الفن.



وتقول كلمات الأغنية: «مش محتاجين سؤال.. علشان يروق البال.. عايزين لمسة جمال.. مش علشان ايه وليه.. ده جمالنا بنلاقيه.. لما احنا نحس بيه.. لو في مرايتك.. شايفك قلبك.. ده الجمال بعينيه.. ننسى همومنا.. نلقى يومنا.. ضحكة بتحليه.. مع كل يوم جديد.. لمسة جمال اكيد.. هتودينا لبعيد.. فرحتنا تملا كون.. أول ما الروح تكون.. متشافة بالعيون».