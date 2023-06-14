بحفظ الله ورعايته غادر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ظهر اليوم أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.



وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.