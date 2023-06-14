بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي زيارة رسمية لفرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، ان ذلك جاء «بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، مشيرا إلى أن سمو الأمير محمد بن سلمان سيترأس خلال الزيارة وفد المملكة المشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 الجاري، كما سيشارك سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 الجاري.



من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيناقش الحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي ولي العهد السعودي يوم الجمعة المقبل.