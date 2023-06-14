أعلن نادي ريـال مدريد الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء ضم اللاعب الانجليزي جود بيلينغهام إلى صفوفه للمواسم الستة المقبلة حتى صيف 2029.

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي انه «اتفق مع (بوروسيا دورتموند) على انتقال لاعب الوسط الذي سيتم تقديمه كلاعب جديد في نادي العاصمة الإسبانية غدا الخميس دون ذكر مزيد من التفاصيل».

وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان «قيمة الصفقة بلغت 100 مليون يورو (107 ملايين دولار) بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 20 مليون يورو (21.4 مليون دولار)».

ويصل اللاعب البالغ من العمر 19 سنة إلى الريال بعد أفضل موسم له في الدوري الألماني حيث سجل 14 هدفا في 42 مباراة لعبها مع بوروسيا دورتموند واختير أفضل لاعب في المسابقة المحلية.

وبدأ الريال في تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بعد رحيل بعض نجوم البارزين وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة وكذلك إيدين هازارد وماريانو وماركو أسينسيو.