عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة من الضاحية N3 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 305 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 22 نوفمبر 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 15 و18 يونيو 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 يونيو 2023 واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21 يونيو 2023.

وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ولفتت الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

الأسماء كالتالي:

٭ فهد سالم مبارك العجمي

٭ محمد مرضي سعيد العنزي

٭ صالح يوسف صالح الحصار

٭ أحمد عبدالله بن نما النما

٭ أحمد علي عيسى حيدر

٭ طارق خالد يعقوب اسماعيل

٭ محمد سعد محمد الشريف

٭ أحمد مطلق علي الرشيدي

٭ مشاري عبدالسلام محمد العوضي

٭ عبدالرزاق فلاح فارس البصمان

٭ محمد ناهى حسين هزاع

٭ محمد عبدالعزيز حمدان الحمدان

٭ مشعل لافي علي الغواص

٭ عدنان صقر عبدالكريم الصقر

٭ سعدون صالح سعدون العتيبي

٭ نواف نهار بداح المطيري

٭ طلال فالح مطلق السبيعي

٭ فلاح ضيدان فالح العجمي

٭ فراس محمد شيخان الفارسي

٭ حامد لافي فالح المطيري

٭ عيسى عبدالله عيسى القصاب

٭ انور جديع رشيد الوشيتان

٭ رشيد عبدالله احتيان الرشيدي

٭ سعود مطلق علي الرشيدي

٭ محمد جاسم عبدالله زيد

٭ مرضي سند حسن الرشيدي

٭ محمد جواد عبدالوهاب العوض

٭ عبدالعزيز شاكر محمود السبيعي

٭ سلمان نجوان جودت حمور

٭ نواف بعيجان خضران المطيري

٭ نامى يوسف عبدالله النامى

٭ حاضر حمود سعد الرشيدي

٭ جاسم هزاع زيد العنزي

٭ عبدالله طالب عبدالرحمن الياسين

٭ بندر حامد باتل المطيري

٭ علي نما محمد القربه

٭ يوسف مزعل عبدالله العتيبي

٭ نواف بدر نايف المطيري

٭ عبدالله اسماعيل عبدالله الخباز

٭ جاسم محمد عبدالله حجيلان العازمي

٭ فيصل عبدالله حسين البناء

٭ ماجد فالح عبدالله الديحاني

٭ عبدالله سعد جعلان الزعبي

٭ إبراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي

٭ علي عبدالرسول محمود بوشهري

٭ نايف سعود بدهان المطيري

٭ منصور راشد فهد الراشد

٭ رشيد فارس سعد سعود الربعي

٭ بسام صالح ناصر بوعباس

٭ حمد منصور محمد العجمي

٭ عبدالرحمن أحمد محمد عبدالرحمن

٭ علي محمد فلاح جفيدان

٭ جراح مسلم سالم الرشيدي

٭ أحمد علي عبدالله الجبري

٭ غازي غزاي عبدالله الرشيدي

٭ عادل هزاع جالي الفضلي

٭ أحمد عبدالله أحمد النجار

٭ وليد إبراهيم خالد الشرف

٭ أحمد فرحي وراد مرزوق

٭ أحمد هزاع فراج الرشيدي

٭ سعود مبارك سعود العويهان العنزي

٭ صقر أحمد صالح الضرمان

٭ علي محمد سعد العتيبي

٭ خليفة عبد العزيز خليفة العسعوسي

٭ عادل مطلق جريد شداد المطيري

٭ أحمد حاجي محمود عبدالله

٭ أحمد مرزوق عامر العجمي

٭ مساعد علي شهاب أحمد العطوان

٭ حسن علي إبراهيم حاجي إبراهيم

٭ خالد وليد خالد الزنكي

٭ يوسف محمد إبراهيم دشتي

٭ مشعل فرحان سعد الرشيدي

٭ عباس يعقوب خميس الغريب

٭ جاسم محمد عايش القطان

٭ راشد زقم غازي الظفيري

٭ حمد مطر عبدالله الجديد

٭ يوسف محمد عباس الميل

٭ ناصر حسن دغيمان المطيري

٭ سعد بريك عاصي الجميلي

٭ هيثم أحمد عبدالله الاديب

٭ عبدالعزيز خلف سلمان العريعر

٭ يونس عبدالصمد عبدالواحد عبد علي

٭ عبدالعزيز مكي أحمد الصيرفي

٭ نايف مطلق دحام العنزي

٭ سعد مسفر حسن العجمي

٭ مبارك حسن محمد العجمي

٭ سعيد محمد سعيد العجمي

٭ سالم حمد عواد سالم

٭ فهد سالم مرزوق السالم

٭ محمد عبدالوهاب عبدالهادي النجار

٭ حسن عبدالمحسن أحمد القطان

٭ جزاع بخيت ماجد بوردن

٭ عساف ناصر خالد العصيمي

٭ حسين جابر محمد هادي

٭ عبدالرحمن مبارك محسن الدماج

٭ طلال عيد علي العازمي

٭ مسلم شريد مسلم سعد

٭ خالد مطلق حسن الهلفي

٭ سيف عجب عبدالله المطيري

٭ عبدالله خالد خالد السلطان

٭ محمد ياسين عبدالله الشطي

٭ مبارك محمد مرزوق العازمي

٭ يوسف جاسم حسن اللنقاوي

٭ محمد عبدالله علي الدخيل

٭ مبارك سعد محمد العازمي

٭ محمد ساري دابي المطيري

٭ محمد شبيب مبارك العازمي

٭ خالد خلف دغيم العازمي

٭ مرعب فهيد امنوخ العازمي

٭ بشار عبدالرزاق موسي الداود

٭ محمد فهد محمد بحلق

٭ حمد ارشيد فالح العازمي

٭ يوسف سالم راضي اباالخيل

٭ عبدالله محمد مطلق العتيبي

٭ حمد سالم طالب المري

٭ سعود لافي مسيعيد دباير

٭ أحمد عبدالله حمد ابوربيع

٭ مساعد ماجد جاسم العنزي

٭ محمد مرزوق سعود الرطيب

٭ مشاري حجر شعوف المطيري

٭ نايف مبارك سالم العازمي

٭ مشعل فهيد فالح مجلاد

٭ حمدان محمد عبدالله العنزي

٭ علي حسين سلطان البلام

٭ شاهين خليفة إبراهيم الغرير

٭ فهد محمد صالح الحمود

٭ راشد غانم سعيد الميع

٭ نايف علي محمد العازمي

٭ نايف محمد كميخ العجمي

٭ عبدالله ندا فهد المطيري

٭ هادي عبدالمحسن مسفر العجمي

٭ نواف حجي ناصر غريبن

٭ يوسف مهنا مطلق السنافي

٭ مسفر سراج منير العجمي

٭ حسن محمد حسين دشتى

٭ زيد صحن يحيى الهاجري

٭ مشعل علي خلف العنزي

٭ أحمد محمد عبدالله محمد

٭ خالد محمد مبارك الفجي

٭ فارس عبدالله عباس العتيبي

٭ لافي حمود عياد المطيري

٭ محمد عيد مبارك العتيبي

٭ فواز سالم علي العازمي

٭ نايف رفعان وحير العجمي

٭ مساعد عبدالعزيز علي الكندري

٭ ناصر مبخوت محمد العجمي

٭ سالم نعمة شاهر الشمري

٭ محمد فالح سالم الدواي العازمي

٭ خالد مشعل مجحم المطيري

٭ بزيع عمر ثقل العتيبي

٭ ناصر عدنان محمود العسعوسي

٭ عبدالله حمود مرزوق هداب

٭ عايض سفر عايض الهاجري

٭ ماجد لافي مفلح السبيت العازمي

٭ وليد سالم علي القيلانى

٭ محمد علي عبدالله الكندري

٭ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الضبيان

٭ خالد ضاحي عوض المطيري

٭ يوسف فوزي أحمد السنان

٭ سعيد محماس سعد العازمي

٭ عيد مليح مهل الرشيدي

٭ عبدالله فالح عبدالله العجمي

٭ أحمد عبدالله سالم اللوغاني

٭ محمد مسلم سعران الدماك

٭ سليمان سبيل زايد العازمي

٭ راشد محمد ناصر العجمي

٭ محمد عباس خليل مراد

٭ محمد فالح ملوح العازمي

٭ مطلق عياد ثعيان البغيلي

٭ بدر سعد هادي العازمي

٭ بدر عامر علي ارطام العجمي

٭ بدر محمد حمود سعد

٭ فهد محمد خلف الخس

٭ هاني عقاب سعود الشمري

٭ مسعد سعود سعد النومس

٭ مفرح مسفر مهدي العجمي

٭ فالح محمد سعود العازمي

٭ فهد مبارك خليفة العازمي

٭ فهد فلاح ناصر الشباك

٭ عادل عبدالله عايش الرشيدي

٭ براك سعد محمد الدغيشم

٭ يوسف طحيش جحيش الرشيدي

٭ نمر منور ضاحي المطيري

٭ صادق عبدالحسين سيد عباس الموسوي

٭ متعب عيد سعد حنيان

٭ ناصر بدر عبدالله الخضر

٭ سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي

٭ حسين عبدالرضا حسن القلاف

٭ علي هجاج عجاج العازمي

٭ حسين ناصر حسين العجمي

٭ علي أحمد إبراهيم دشتى

٭ يوسف عبدالله محمد المريفع

٭ عبدالعزيز عطية محيبس العتيبي

٭ انور مبارك مطلق الرشيدي

٭ يوسف محمد سعد المويزري

٭ ضاري بدر ناصر المقهوي

٭ صقر ناصر يوسف الصقر

٭ بدر مطلق حماد العازمي

٭ راشد مسلم فهيد العجمي

٭ خالد فهد محمد العرادة

٭ نايف مسلط مخلد العتيبي

٭ فيصل علي حسن ذياب

٭ جدعان مطلق جدعان العازمي

٭ نصار عايض ناصر المطيري

٭ فهد متعب سعود المطيري

٭ محمد غلوم محمد حاجية

٭ ناصر مبرد سالم العازمي

٭ سعد عبدالله حليس سلطان

٭ حسين أحمد إبراهيم دشتي

٭ سالم مدغم سالم العازمي

٭ مشاري مشعل شبيب المطيري

٭ فهد حطاب ذعار فرحان

٭ فواز هادي محمد النمران

٭ بندر سعود مبارك سعد مسعد

٭ سامي جزاع حمدان الشمري

٭ سعيد هادي سعيد منصر

٭ وليد خالد شافي المطيري

٭ محمد إبراهيم محمد جمعة

٭ فهد ناصر حسين ابو شلفه

٭ محمود عبدالوهاب محمد القلاف

٭ سعود علي سعيد منصر ناصر

٭ نايف غازي عبدالله العازمي

٭ عبدالله متعب ردعان العازمي

٭ سالم علي مثعي الصواغ العازمي

٭ محمد سويد عبدالمحسن العجمي

٭ عبدالله محمد سعد المطيري

٭ صالح ناصر هويج العجمي

٭ سعد مضحي سلمان الهبيدة

٭ فهد علي ضويان العتيبي

٭ مشاري محمد سليمان الفريح

٭ عبدالله عبيد مجبل العصيمي

٭ مشعل محمد علي العجمي

٭ ضاري صقر حمد النجدى

٭ سعد مطلق زايد عوض

٭ جاسم محمد ماطر العازمي

٭ محمد عبدالحليم أحمد الراشد

٭ بندر هزاع سعد المطيري

٭ ثامر محمد سعود المعصب

٭ مشعل بجاد محمد العتيبي

٭ فيصل محمد حمدان شلاح

٭ عبدالله خلاوى عبدالله الشمالى

٭ عبدالرحمن فؤاد محمد الشراح

٭ بندر خلف محمد المطيري

٭ عبد الله محمد مصلح المطيري

٭ فيصل فلاح سلطان المطيري

٭ حمد هادي عبدالله العجمي

٭ عيسى مختار عباس خلف

٭ فيصل محمد عبدالله العنجري

٭ عيد سلمان مطر الشمري

٭ حمد ناصر نوار العازمي

٭ نواف محمد صالح العازمي

٭ محمد شايع عضيب الهاجري

٭ فهد إبراهيم سعد الهاجري

٭ عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله مظفر

٭ ناصر راشد ثلاب الهاجري

٭ فهد متعب فهد الرشيدي

٭ أحمد محمد أحمد معراج

٭ مساعد حسين سعد المويزري

٭ ضاري فلاح منصور سفر

٭ محمد يوسف يعقوب الخليفي

٭ فهد شايع سميح العازمي

٭ خالد عوض فالح الجويسري

٭ تركي بيان مناور الراجحي

٭ طلال صحن سعد السعيدي

٭ وليد صالح لفتة بارون

٭ خالد سعيد خميس البدر

٭ عبيد سلمان سالم المطيري

٭ جاسم محمد حسين محمد السليطين

٭ عبدالرحمن مسلط عبدالرحمن العتيبي

٭ بدر محسن عيد العازمي

٭ فيصل بريدان سيف العازمي

٭ حمود مساعد حمدان العبهول

٭ إبراهيم فيصل عباس دشتي

٭ عبدالرحمن يوسف بدر الخبيزي

٭ عبدالناصر يوسف صالح الكندري

٭ علي عبدالوهاب صالح الدعيج

٭ عادل عبدالرزاق عبدالله الخبيزي

٭ حمود جزال سعود الشمري

٭ مطلق عبدالله مرزوق المطيري

٭ محمد إبراهيم اسماعيل زيد

٭ عبدالرحمن محمد عيد بن عميره

٭ حزمي محمد حرفان السهلي

٭ طلال حديجان سعد مفلح

٭ محمد فهد سعيد العجمي

٭ حمد مجبل مزرم الدواي

٭ محمد جمعان حمد المرزوق

٭ محمد عبدالله غلوم عبدالله

٭ حمود عطية محمد الشويحان

٭ سليمان عبدالكريم غلوم حيدر

٭ نواف مبارك خليفة العازمي

٭ مبارك شبيب عماش الرشيدي

٭ هاني حسن غلوم الخاجه

٭ رياض خزعل عودة الفضلي

٭ خالد مفلح نابت الدوسري

٭ مبارك عبدالهادي محمد الهاجري

٭ عبدالله أحمد عبداللطيف العتيقي

٭ محمد سالم محمد بوعويان

٭ محمد إبراهيم عبدالله المياس

٭ سعد فهد محمد متعب

٭ عمار حسن غلوم حسين

٭ مبارك فرحان سعد الرشيدي

٭ محمد خالد عبدالله أحمد

٭ خالد عبدالله فهران العدواني

٭ سعد حجاب شلاش العنزي

٭ فارس محمد فارس القحطاني