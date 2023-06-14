عبدالكريم العبدالله

بتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد العوضي، افتتحت وزارة الصحة صباح اليوم عيادات العيون التخصصية في مركز منطقة سلوى الصحي التخصصي، وذلك بحضور مدير منطقة حولي الصحية د. عبد العزيز الفرهود، ورئيسة الرعاية الأولية في منطقة حولى الصحية د. وفاء البدر، ورئيس مجلس أقسام العيون د. أحمد الفودري.



ويأتي افتتاح هذه العيادات استكمالا لما شهدته مختلف أقسام العيون في كل المستشفيات العامة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية من توسعة وتشغيل غرف عمليات جديدة خلال الفترة الماضية، تخفيفاً للضغط على مركز البحر للعيون، وتسهيلاً على المرضى، وتقليلاً لفترة الانتظار.

هذا، وتتوزع عيادات العيون التخصصية في مختلف المناطق الصحية لتقديم الخدمة عبر الأقسام والعيادات الخارجية للعيون في المستشفيات العامة، إضافة إلى تقديم الخدمة في منطقة الصباح التخصصية عبر مركز البحر للعيون.

أما في مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، فيتم تقديم هذه الخدمات التخصصية للعيون في 19 مركزا للرعاية الصحية أولية في جميع محافظات البلاد، بواقع 4 مراكز في منطقة الفروانية الصحية، و 3 مراكز في كل من منطقة مبارك الكبير والأحمدي والجهراء الصحية، ومركزين في كل من منطقة حولي والصباح والعاصمة الصحية، وجار العمل على فتح عيادات إضافية تخصصية أخرى في مختلف محافظات البلاد.