تجاوز الطلب الواضح على النفط في الصين 16 مليون برميل يوميا منذ فترة قريبة خلال شهر أبريل 2023، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وهذا كان بعد شهر واحد فقط من تجاوزه حاجز 15 مليون برميل في اليوم للمرة الأولى التي كانت في مارس، وجاءت الزيادة في الوقت الذي استفادت فيه المصافي من هوامش أرباح التكرير المحلية الجيدة، والتي تعززت نتيجة واردات المواد الخام الروسية الرخيصة.

ارتفع الطلب على الاستثمار في النفط في الصين بنسبة 5% من مارس إلى 16.06 مليون برميل في اليوم في أبريل، بناء على إنتاجية مصافيها وصافي واردات 11 منتجًا مكررًا، وأظهر الطلب في أبريل أيضًا زيادة بنسبة 26.1% عن أبريل 2022، عندما انهار الطلب وسط إغلاق صارم لمدة شهرين بسبب إجراءات كوفيد- 19 في شنغهاي (المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة).

زيادة الواردات من المواد الأولية

أثارت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال خلال شهر أبريل المخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد الوباء ربما وصل بالفعل إلى ذروته، لكن فيما يتعلق بالطلب على النفط كان شهر أبريل شهرا صعوديا، حيث ارتفع الطلب على جميع الفئات الرئيسية للمنتجات المكررة مقارنة بشهر مارس.

سجلت واردات الصين من زيت الوقود أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند 2.67 مليون طن (592 ألف برميل في اليوم)، حيث استوردت مصافي التكرير الصغيرة المستقلة كميات كبيرة من المواد الأولية لزيت الوقود الثقيل المخفض من روسيا، وتقول مصادر في الصناعة إنها استكملت تلك المشتريات بواردات كبيرة من النافتا الروسية لمزج وتخفيف اللقيم لزيت الوقود، وارتفعت واردات الصين الإجمالية من النافتا إلى مستوى قياسي بلغ 1.26 مليون طن (357000 برميل في اليوم).

تستورد الصين زيت الوقود والنافتا الروسي مباشرة، لكن الشركات الصناعية الصغيرة زادت أيضًا من وارداتها من هذين المنتجين عبر سنغافورة وماليزيا.

وارتفعت واردات الصين من غاز البترول المسال (LPG)، إلى أكثر من 800000 برميل في اليوم للمرة الأولى لتصل إلى 2.21 مليون طن (856000 برميل في اليوم) مع بدء تشغيل العديد من وحدات نزع الهيدروجين من البروبان، يشير ارتفاع واردات النافتا وغاز البترول المسال إلى انتعاش في الطلب على صناعة البتروكيماويات في الصين.

الطلب على الديزل

الانتعاش السريع الذي شهده تعافي الطلب على البنزين في الصين في الربع الأول من هذا العام وصل إلى حد كبير، تركز كل الأنظار الآن على الديزل (الذي يعتبر مقياسًا للنشاط الصناعي) وعلى وقود الطائرات.

وخيب الإنتاج الصناعي الصيني آمال المراقبين، حيث انخفض بنسبة 5.7% في أبريل مقابل مارس، وعوض أكثر من المكاسب التراكمية في الربع الأول، وفقا للمحللين في جي بي مورجان، ومع ذلك، فإن الطلب المحلي على الديزل في أبريل لا يزال يرتفع بنسبة 7.1% عن شهر مارس.

وقود الطائرات

من المتوقع أن يستمر تعافي طلب الصين على وقود الطائرات لكن بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى أن السفر الجوي المحلي يتجاوز بالفعل مستويات ما قبل الوباء الآن.

ومن الآن فصاعدًا، من المتوقع أن يأتي معظم النمو المتبقي في الطلب من السفر الجوي الدولي، والذي يعتمد على قرارات السلطات الصينية ويتزايد ببطء.

ثلاثة متغيرات أساسية مؤثرة على أسعار النفط خلال 2023

بلغ متوسط أسعار نفط برنت 101 دولار للبرميل عام 2022 مقارنة بـ 71 دولار للبرميل في عام 2021 بزيادة قدرها 30% بسبب تقلبات السوق الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن أسعار نفط برنت تراجعت إلى مستويات ما قبل الحرب في ديسمبر 2022 ومارس 2023، بمتوسط 81 دولارا و 75 دولارا للبرميل على التوالي، هناك ثلاثة متغيرات رئيسية ستؤثر على أسعار النفط عام 2023 من خلال التغييرات في التوازن بين العرض والطلب.

العامل الأول الذي يؤثر على أسعار النفط العالمية هو معدل التشديد النقدي الذي يديره البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) في معركتهما ضد التضخم المرتفع، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من الطلب على السلع وبالتالي تمارس ضغطًا هبوطيًا على الأسعار، حيث لا يحدث بعض النشاط الاقتصادي عندما تكون أسعار الفائدة المرتفعة. هذا، وقد خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة التضييق النقدي حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مايو للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام، لكن التضخم لايزال مرتفعًا وفقًا لآخر البيانات التي قد تؤدي إلى تسريع التضييق النقدي، في أوروبا يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مايو لتصل سعر الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وتعهد البنك بالحفاظ على هذا المسار حتى يعود التضخم إلى مستوى الهدف المتوسط عند 2%، وبالتالي فإن أسعار الفائدة المرتفعة موجودة لتبقى على جانبي المحيط الأطلسي، مما يقلل الطلب والإنفاق الذي لا يقدم أي دعم لارتفاع أسعار النفط والسلع.

العامل الثاني الذي له أكبر تأثير على أسعار النفط هو إعادة فتح الصين بعد الإغلاق بسبب العديد من موجات كوفيد- 19، ستؤدي إعادة فتح الصين إلى زيادة حجم النقل وبالتالي الطلب على النفط مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار النفط، تمثل الصين ما يقرب من 15% من الطلب العالمي على النفط وأي تحرك صعوديًا أو هبوطيًا في الطلب يمكن أن يؤثر على الأسعار بشكل كبير، ومع ذلك فإن الضغط التصاعدي المحتمل الإجمالي على الطلب على النفط والأسعار القادمة من الصين يخضع لبعض الشكوك المتعلقة بمستويات الديون المرتفعة وضعف معنويات المستهلكين، والتي قد لا تتجسد في زيادة كبيرة في الطلب كما هو متوقع، يهيمن نقل البضائع والصناعة على طلب الصين على النفط، وليس نقل الركاب حيث توجد معظم مساحة الانتعاش.

أخيرًا، المتغير الثالث الحاسم هو روسيا ومستويات إنتاجها نظرًا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وتحالف أقصى سعر على بيع منتجاتها النفطية، حيث أعلنت روسيا بالفعل عن خفض الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من مارس وهو على الأرجح علامة على عدم العثور على طلب كافٍ على منتجاتها بموجب نظام العقوبات الحالي، حقيقة أن الحدود القصوى للسعر أعلى من أسعار مقاصة السوق في بعض الأسواق تعطي روسيا حافزًا لمحاولة التلاعب بالسعر، وهي حجة إضافية لخفض مستويات أقصى سعر، تفاعلت الأسواق مع زيادات طفيفة في الأسعار، لكن روسيا تبيع نفطها الخام بخصومات كبيرة، في فترة تكون فيها مواردها المالية العامة مضغوطة بشكل ضئيل وليس لديها مساحة سياسية كبيرة لسن تخفيضات كبيرة في الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الأسعار أخيرًا، فإن متوسط التكاليف الهامشية على المدى القصير للنفط الروسي أقل بكثير من الأسعار المخفضة التي تحصل عليها روسيا حاليًا مقابل نفطها، وبالتالي لايزال لديها حافز لبيع النفط بأسعار مخفضة.

كان ميزان العرض والطلب إيجابيًا في الربع الأول من عام 2023 ما يدعم سقف سعر أقل من 60 دولارا للبرميل، حيث من غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير هذا العام.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة بنسبة 2% في الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 101.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مدفوعًا في الغالب بإعادة فتح الصين، والذي يمثل ما يقدر بنحو 0.5 إلى 1 مليون برميل يوميًا فى زيادة الطلب.

ووفقا لتقرير IEA Oil Market، فإن رصيد العرض للنصف الأول من عام 2023 إيجابي، بمعنى أن العرض المتاح يتجاوز الطلب الذي يجب أن يبقي الأسعار تحت السيطرة، وفي النصف الثاني ينعكس الوضع حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة في الطلب وهبوطا في إنتاج روسيا على خلفية العقوبات التي تم تبنيها في الخامس من فبراير.

يرجع الاختلال المتوقع في الطلب على العرض للنصف الثاني من العام، إلى تجسيد طلب الصين وإبقاء أوپيك بلس قبضتها المحكمة على سقف العرض الذي سنته في نوفمبر 2022، والذي يمتد حتى عام 2023.

إذا تحقق نمو الطلب في الصين وحافظت روسيا على الإنتاج عند المستويات المعلنة لشهر مارس، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع عجزا في الطلب على العرض يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا في الربع الثالث و 3 ملايين برميل يوميًا في الربع الرابع من هذا العام. في حين أن هذا تحليل معقول بشكل عام، إلا أن هناك قضيتين لا تزالان تضعان ضغطا هبوطيا على الأسعار، أولا: أسعار الفائدة المرتفعة التي ستبقى على الأقل طوال عام 2023 بأكمله، ومن المتوقع أن تستحوذ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 46.6 مليون برميل يوميًا من الطلب أو 46% من الطلب العالمي، وستعيش معظم الدول في عام 2023 بأسعار فائدة مرتفعة لا يمكنها دعم الناتج الاقتصادي، وعادة ما تكون ضارة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، ثانيا: لاتزال هناك شكوك حول توقعات الطلب في الصين لعدم اليقين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي بعد كوفيد.