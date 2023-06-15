كشف الأسترالي نيك كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون 2022، أنه دخل الى مستشفى للأمراض النفسية في لندن بعد أن راودته أفكار انتحارية خلال ثالثة البطولات الأربع الكبرى عام 2019، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أسترالية أمس نقلا عن حلقة جديدة من وثائقي «بريك بوينت» على موقع نتفليكس.



سبق للأسترالي المصنف 25 عالميا أن شرح بالتفاصيل الصراعات مع صحته العقلية وإيذاء نفسه خلال تلك الفترة المظلمة من حياته.



لكن في سلسلة حلقات جديدة من وثائقي «بريك بوينت» ستصدر في 21 يونيو الحالي، قال إنه احتاج الى علاج في المستشفى.



ونقلت صحيفة «ذي أستراليان» عنه قوله «كنت أفكر حقا فيما إذا كنت أرغب في الانتحار».



وتابع «خسرت في ويمبلدون، استيقظت وأبي كان جالسا على السرير ويبكي بشدة، كان ذلك بمنزلة جرس إنذار كبير لي، فقلت حسنا، لا يمكنني الاستمرار في فعل هذا، وانتهى بي المطاف في جناح للأمراض النفسية في لندن لتحديد مشاكلي».



نشر كيريوس (28 عاما) رسالة مطولة عبر حسابه على «إنستاغرام» العام الماضي حول معاناته من مشاكل ذهنية، وأرفقها بصورة من بطولة أستراليا المفتوحة 2019 أشار فيها إلى علامات على ذراعه.



قال «إذا نظرتم عن كثب، يمكنكم رؤية إيذاء نفسي على ذراعي اليمنى، راودتني أفكار انتحارية وكنت أعاني من أجل النهوض من السرير، ناهيكم عن اللعب أمام الملايين».