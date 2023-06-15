

أعلنت وزارة الداخلية تدشين الربط الثنائي بين الكويت ودولة قطر لتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا تنفيذا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة استكمال منظومة الربط الأمني وتبادل المعلومات وتكامل الإجراءات بين دول المجلس.



وقالت ‏الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية» في بيان الثلاثاء إن وفد فريق ربط المخالفات المرورية بالكويت قام بزيارة عمل إلى دولة قطر تم من خلالها إنجاز وتدشين الربط الثنائي بين البلدين بما يسمح بتسجيل وتحصيل قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا داخل الدولتين.



وأوضحت أن هذا الربط جاء بعد إنجاز الربط الثنائي مع دولة الامارات في شهر فبراير الماضي.



وقال مدير إدارة المكتب الفني بقطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية العميد خالد العدواني في تصريح لـ «كونا» إن هذا العمل يأتي في إطار استكمال خطوات التكامل الأمني والمروري بين الكويت والدول الشقيقة في مجلس التعاون.



وأفاد العميد العدواني بأن تحصيل قيمة المخالفات المرورية سيتم احتسابها إلكترونيا اعتبارا من 30 مايو الماضي، معربا عن شكره وتقديره للأشقاء في دولة قطر على الجهود المبذولة من قبلهم والتي ساهمت في انجاز هذا المشروع.